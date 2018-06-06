Три астронавти готуються відправитися на Міжнародну космічну станцію

Три астронавти готові відправитися із космодрому Байконур у Казахстані на Міжнародну космічну станцію 6 червня.

Корабель «Союз» має перевезти на МКС росіянина Сергія Прокоп'єва з «Роскосмосу», німця Александра Ґерста з Європейського космічного агентства та американку Серену Онон-Ченселлор з НАСА.

Корабель повинен зістикуватися із орбітальною лабораторією 8 червня. Місія космонавтів має тривати впродовж шести місяців.

Наразі на МКС, яка розташована за 400 кілометрів від Землі, перебувають троє астронавтів, включно з двома американцями й одним росіянином. Вони прибули на станцію в березні.