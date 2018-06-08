Міністр оборони Канади: Оттава збільшить розмір допомоги Україні

Канада збільшить розмір допомоги Україні, повідомив міністр національної оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан, передає прес-служба Міністерства оборони України.

«Канада продовжуватиме підтримувати Україну та збільшить розмір допомоги. Я відзначаю прогрес у реформуванні оборонного відомства України, я задоволений, як триває процес тренінгів українських військовослужбовців, які здійснюють канадські інструктори. Впевнений, нам необхідно продовжувати та розширювати можливості співпраці, йти далі та вдосконалювати спроможності Збройних сил України», – заявив Сейджжан під час зустрічі з українським колегою Степаном Полтораком.

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Канада вперше відрядила в Україну близько двохсот своїх військових влітку 2015 року, щоб допомогти Збройним силам України у навчаннях з метою боротьби проти підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

У березні Канада вирішила до 2019 року продовжити свою військову тренувальну місію UNIFIER в Україні. Крім того, ця країна підтримує політику санкцій та спільного міжнародного тиску на Росію через її агресію щодо України.

У грудні 2017 року уряд Канади включив Україну до контрольного переліку країн, куди дозволений експорт автоматичної зброї (Automatic Firearms Country Control List).