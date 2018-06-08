Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Червень 2018, Київ 11:05
Новини | Міжнародні

Міністр оборони Канади: Оттава збільшить розмір допомоги Україні

Міністр оборони України Степан Полторак (ліворуч) та його канадський колега Харджит Сінгх Сейджжан

Канада збільшить розмір допомоги Україні, повідомив міністр національної оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан, передає прес-служба Міністерства оборони України.

«Канада продовжуватиме підтримувати Україну та збільшить розмір допомоги. Я відзначаю прогрес у реформуванні оборонного відомства України, я задоволений, як триває процес тренінгів українських військовослужбовців, які здійснюють канадські інструктори. Впевнений, нам необхідно продовжувати та розширювати можливості співпраці, йти далі та вдосконалювати спроможності Збройних сил України», – заявив Сейджжан під час зустрічі з українським колегою Степаном Полтораком.

Читайте також – Україна і Канада: Фріланд у Києві говорить про зброю та українські інтереси

Канада вперше відрядила в Україну близько двохсот своїх військових влітку 2015 року, щоб допомогти Збройним силам України у навчаннях з метою боротьби проти підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

У березні Канада вирішила до 2019 року продовжити свою військову тренувальну місію UNIFIER в Україні. Крім того, ця країна підтримує політику санкцій та спільного міжнародного тиску на Росію через її агресію щодо України.

У грудні 2017 року уряд Канади включив Україну до контрольного переліку країн, куди дозволений експорт автоматичної зброї (Automatic Firearms Country Control List).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG