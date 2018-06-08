Мін’юст: на користь дітей стягнуто вже 1,6 мільярда гривень аліментів

В Україні після ухвалення закону про посилення відповідальності батьків за несплату аліментів із боржників стягнули 1,6 мільярда гривень на понад 400 тисяч дітей, заявляє міністр юстиції Павло Петренко.

«Від початку дії цього закону понад 400 тисячам українських дітей повернули борги з аліментів, які накопичувалися роками», – сказав Петренко під час години запитань до уряду у Верховній Раді України 8 червня.

За його словами, якщо порівнювати цей показник із минулорічним, то сума відшкодувань зросла на 70%.

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6 лютого 2018 року набрав чинності закон щодо посилення відповідальності за несплату аліментів, який Верховна Рада ухвалила минулого року в грудні.

Законом, зокрема, визначені нові способи покарання боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує суму, яка мала бути сплачена за 6 місяців. Так, встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, у праві кермування автомобілем, користуванні вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, у праві на полювання. Закон передбачає і «суспільно корисні роботи» для порушника.

Після набуття чинності законом 120 тисяч українців обмежили у праві виїзду за кордон, кермування автомобілем, користування зброєю та полювання.