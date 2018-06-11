Фонд держмайна дозволив приватизацію 22 великих об’єктів – Трубаров

Фонд держмайна розпочав «велику приватизацію», повідомив на своїй сторінці у Facebook виконувач обов'язків керівника фонду Віталій Трубаров.

«Шляху назад немає. Фонд підписав 22 накази про приватизацію об‘єктів великої приватизації. Це перший великий перелік підприємств для продажу за останні щонайменше 10 років. Найближчим часом розпочинаємо оголошення конкурсу на відбір радників, аби вже восени вийти на фінішну пряму», – зазначив він.

У травні уряд ухвали перелік із 23-х об’єктів великої приватизації на 2018-й рік. До об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі), вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.

Зокрема, в ухваленому переліку є кілька обленерго та ТЕЦ, «Азовмаш» та «Одеський припортовий».

Верховна Рада 18 січня схвалила законопроект про приватизацію державного майна. Як вказувалося в пояснювальній записці, враховуючи те, що понад 90% державних активів введено в експлуатацію 50–150 років тому, затримка з приватизацією цих об’єктів призводить до їх подальшого руйнування, зниження інвестиційної привабливості.

Раніше у Фонді державного майна повідомляли, що держава планує отримати від приватизації майже 22,5 мільярдів гривень.