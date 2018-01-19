​Новий закон забороняє приватизацію росіянами – народний депутат

Закон про продаж державного майна, який депутати ухвалили 18 січня, встановлює нові правила приватизації підприємств, пояснює народний депутат Ігор Лапін. Він впевнений, що імплементація англійського права залучить більше інвесторів і сприятиме конкуренції. Натомість колишній голова Фонду державного майна Олександр Бондар стверджує, що в законі є шпарини, які дозволять приватизовувати українську державну власність в тому числі і представникам Росії.

Народний депутат від «Народного фронту» та перший заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Ігор Лапін зазначив, що законопроект скасовує попередні закони, які регулювали приватизацію, та встановлює нові правила.

Невеликі підприємства будуть приватизовуватись через ProZorro або шляхом викупу

«Невеликі підприємства, ті, які за звітний період мали до 250 мільйонів вартості активів, будуть приватизовуватись через систему ProZorro, це один варіант, або шляхом викупу, якщо вони були в оренді (це ми говоримо про комунальні підприємства). Інші ж підприємства ідуть через систему ProZorro», – пояснює Лапін в ефірі «Ранкової Свободи».

Великі ж підприємства планують продавати з аукціонів із залученням інвестиційних радників. Загалом, за словами депутата, новий законопроект не визначає, що саме підлягає приватизації, проте визначає, як саме вона має відбуватись.

Одинадцять місяців відводиться для приватизації великого об’єкту, п’ять – для малих

«Додалось питання поняття англійського права в систему приватизації, і до 2021 року є зобов’язання укласти всі договори, які необхідні для цього моменту. Одинадцять місяців відводиться для підготовки до приватизації великого об’єкту, і, якщо не помиляюсь, п’ять місяців – для малих об’єктів», – каже Лапін.

Побоювання, що українські державні підприємства можуть опинитись у власності резидентів Росії, безпідставні, впевнений парламентар.

Затвердили виключення можливості брати участь в приватизації представникам, кінцевим бенефіціаром яких є країна-агресор

«Затвердили виключення можливості брати участь в приватизації представникам підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є країна-агресор. Такі фірми не мають права брати участь в нашій приватизації», – стверджує він і додає: якщо представник країни-агресора все ж приватизує держпідприємство через офшор, Україна зможе повернути його за допомогою юридичних інструментів.

Цей механізм не викликає схвалення в екс-голови Фонду держмайна Олександра Бондаря. Він наводить можливий приклад його застосування.

Кіпрський офшор купує українське підприємство, потім перекуповує російська компанія, і Фонд держмайна повинен звертатись до лондонського суду

«Кіпрський офшор, в якому кінцеві власники – громадяни Кіпру, купує державне українське підприємство, потім цей офшор перекуповує російська компанія, і Фонд держмайна для того, щоб повернути об’єкт в державну власність, повинен звертатись до лондонського суду. Ви уявляєте, скільки коштує справа в лондонському суді?», – питає екс-чиновник.

Приватизація великих підприємств із залученням радників, на думку Бондаря, також не виправдана.

Два конкурси відбувались із залученням радника. Мільйони доларів заплатили

«Два конкурси, які не відбулись по Одеському припортовому заводу, відбувались із залученням радника. Результат нульовий, мільйони доларів заплатили раднику», – стверджує він.

На думку експерта, успіх приватизації визначають не процедури, а попит на підприємства, який зараз, вважає він, в Україні низький.

Радники – від слова «зрадники», зроблять які завгодно умови

«У нас є дуже гарний досвід української приватизації – це повторний продаж «Криворіжсталі». За новим законодавством, такого продажу не буде більше, його нема – відкритий аукціон, конкурс з ознаками аукціону, з пропозицією ціни. Є тільки продаж із радниками. Радники – вони і є від слова «зрадники», вони зроблять які завгодно умови для кого потрібно», – стверджує Бондар.

Ігор Лапін із аргументацію колишнього очільника ФДМ не згоден. Він запевняє, що приватизаційні радники не отримують гонорарів задарма.

Ніхто нічого нікому просто так не платить. 290 тисяч заплачено за оцінку

«Ніхто нічого нікому просто так не платить. З приводу попередньої приватизації Одеського припортового, що нібито не в інтересах держави якісь мільйони заплатили радникам – це все брехня. 290 тисяч гривень було заплачено за оцінку», – стверджує парламентар.

Крім того, інтеграція англійського права в приватизаційний процес, сподівається він, мусить заохотити інвесторів.

Що більше інвесторів захочуть прийти, тим більшою буде конкуренція

«З приводу захисту в судах – виграє лише держава, бо що більше інвесторів захочуть до нас прийти, знаючи, що лондонське право застосовуватиметься при приватизації і так далі – тим більшою буде конкуренція. Чим більша конкуренція, тим більшою буде ціна, і це загальне правило ринку», – додає Лапін.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив в коментарі телеканалу «112 Україна», що закон про приватизацію дозволить зменшити корупційні ризики.

В законі є юридичні механізми, які захищають інвестиції і застосовують англійське право

«Найбільший сектор корупції сьогодні – це державні підприємства, які із року в рік десятиріччями використовуються для створення корупційних, хабарницьких схем. Уряд, парламент, фракції багато працювали над тим, щоби цей закон по-справжньому став якісним. В цьому законі є юридичні механізми, які захищають інвестиції і в тому числі застосовують англійське право. Цей закон є абсолютно відкритим і дає можливості нам створити десятки тисяч робочих місць в найближчий період в Україні, створити умови для серйозного економічного зростання», – впевнений голова уряду.

Олександр Бондар, у свою чергу, переконаний, що влада повинна використовувати наявні в неї важелі, аби боротися з корупцією без передачі підприємств у приватну власність.

«Треба наводити порядок на підприємствах, піднімати економіку, зміцнювати гривню і після цього починати приватизацію», – стверджує екс-голова Фонду держмайна.

Він також вказує на те, що продаж комунального та державного майна – це різні речі.

«Вперше за історію приватизації продаж комунального майна назвали приватизацією, тому що за Конституцією комунальне майно є колективним і по своїй суті не може бути приватизованим. Там термін відчуження зовсім інший», – пояснює експерт.

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