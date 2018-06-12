У травні споживча інфляція суттєво сповільнилася – НБУ

У травні 2018 року споживча інфляція суттєво сповільнилася – до 11,7% у річному вимірі, повідомив Національний банк України 11 червня з посиланням на Державну службу статистики. У регуляторі нагадали, що у квітні вона становила 13,1%.

Водночас у місячному вимірі індекс цін не змінився (порівняно з підвищенням на 0,8% у квітні).

«Подальше зниження інфляції в річному вимірі було очікуваним, а її травневий показник виявився дещо нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку», – заявили в регуляторі.

У НБУ пояснили, що «це відбулося переважно завдяки стрімкому уповільненню зростання цін на продукти харчування». Крім того, не так швидко, як у квітні, зростали адміністративно регульовані ціни через уповільнення зростання цін на тютюнові вироби та помірніше, ніж минулого року, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, зазначили в Національному банку України.

У Національному банку України прогнозували, що у 2018 році інфляція складе понад 8%.