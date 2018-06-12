У Кривому Розі на шахті «Батьківщина» загинув гірник – поліція

У Кривому Розі на шахті «Батьківщина» загинув гірник. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Криворізькому міському відділі поліції 12 червня.

Правоохоронці зазначили, що інцидент трапився напередодні. Загиблий – 32-річний працівник шахти, який виконував роботи підвищеної небезпеки на шахті, що належить ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».

За даними поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою).

Як зазначили в поліції, попередньо, причиною загибелі вважається удар електричного струму.

«Тіло спрямоване на судово-медичну експертизу, яка встановить причину загибелі», – сказали Радіо Свобода в поліції.

У 2017 році Фондом соціального страхування України зареєстровано 4 965 постраждалих на виробництві, з них 332 випадки виявилися смертельними. Найбільш травмонебезпечною галуззю є видобувна промисловість. На неї припадає 18,9% нещасних випадків на виробництві.