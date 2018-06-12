Антисемітські настрої неприпустимі у сучасній Україні – Аваков

Антисемітські настрої є неприпустимими у сучасній демократичній Україні. Всі такі злочинні прояви отримують принципову і швидку реакцію поліції. Про це 12 червня заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з генеральним директором Всесвітнього єврейського конгресу Робертом Сінгером. У зустрічі також взяв участь віце-президент Всесвітнього єврейського конгресу Борис Ложкін.

«У сучасній демократичній Україні недопустимо, щоб будь-кого дискримінували, залякували або переслідували через належність до іншого віросповідання, нації або культури. Всі такі злочинні прояви отримують принципову і швидку реакцію поліції. Ми тримаємо це питання на контролі», – сказав Арсен Аваков.

Директор Всесвітнього єврейського конгресу Роберт Сінгер висловив сподівання на те, що МВС не допустить протиправних дій стосовно представників єврейської громади.

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У квітні цього року понад 50 американських конгресменів, серед яких представники обох провідних партій, звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через «фінансований державою» антисемітизм.

Проявом антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів в Україні, на думку конгресменів, є «проупівська кампанія 2017 року» українського Інституту національної пам’яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича, а також діяльність «неонацистського батальйону Азов», який має бути розпущеним, а не включеним до складу Нацгвардії, вважають автори заяви. Також конгресмени вказали на причетність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до діяльності цього підрозділу.

В МВС рішуче відкинули такі звинувачення.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що засуджує будь-які прояви нетерпимості й антисемітизму в Україні. Він наголосив, що влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу через належність до іншого віросповідання, нації або культури.