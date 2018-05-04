Порошенко: влада рішуче реагуватиме на прояви антисемітизму в Україні

Президент України Петро Порошенко заявив, що засуджує будь-які прояви нетерпимості та антисемітизму в України. Він наголосив, що влада рішуче реагуватиме на будь-які спроби посіяти ворожнечу через належність до іншого віросповідання, нації або культури.

«Я рішуче засуджую будь-які прояви нетерпимості та антисемітизму. Вважаю неприпустимими спроби протягнути ці ганебні явища в Україну – як це нещодавно мало місце під час акцій у Львові та Одесі. Україна – не місце для дискримінації та нетерпимості за будь-якими ознаками», – зазначив президент у Facebook.

3 травня поліція Одеси порушила кримінальну справу через публічні антисемітські заклики під час акцій в місті 2 травня.

Тоді в Одесі пройшов «Марш українського порядку», присвячений річниці трагедії в Будинку профспілок в 2014 році. У ньому взяли участь представники ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Національних дружин», «Вуличного фронту» і «Правого сектора». Під час маршу представниця одеського обласного осередку «Правого сектору» Тетяна Сойкіна виступила з заявою, яку можна кваліфікувати як антисемітську. Проте пізніше Сойкіна вибачилася за свої слова на сторінці у Facebook.

2 травня 2014 року під час сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.