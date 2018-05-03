Поліція Одеси відкрила кримінальну справу через публічні антисемітські заклики

Поліція Одеси порушила кримінальну справу через публічні антисемітські заклики під час акцій в місті 2 травня, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter. Він наголосив, що антисемітські заклики в Україні неприпустимі.

«Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція. За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за статею «Порушення расової, національної рівноправності громадян», – повідомив міністр.

2 травня в Одесі пройшов «Марш українського порядку», присвячений річниці трагедії в Будинку профспілок в 2014 році. У ньому взяли участь представники ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Національних дружин», «Вуличного фронту» і «Правого сектора». Під час маршу представниця одеського обласного осередку «Правого сектору» Тетяна Сойкіна виступила з заявою, яку можна кваліфікувати як антисемітську. Проте пізніше Сойкіна вибачилася за свої слова на сторінці у Facebook.

2 травня 2014 року під час сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 були поранені.