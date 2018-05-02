Радіо Свобода Daily: як пройде 2 травня в Одесі?

Розпочнемо з того, як пройшло 1 травня у різних містах України.

У Харкові учасників маршу до Дня праці облили кефіром.

В Одесі затримали літню жінку, яка вдарила молодика за вигук «Слава Україні!»

У Дніпрі поліція склала адмінпротокол на жінку з «георгіївською стрічкою».

У Києві марш «за гідну працю» завершився спокійно.

Одеса напередодні річниці 2 травня

А от 2 травня найнапруженіший період в Одесі. «Обережний оптимізм» щодо перебігу заходів, коли в Одесі згадуватимуть події 2 травня 2014 року, а через кілька днів відзначатимуть День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в інтерв’ю нашим журналістам висловив британець Пол Кірван. Він очолює регіональне представництво в Одесі Консультативної місії Європейського союзу (КМЄС). Одним із напрямів роботи цієї місії є допомога Україні в реформуванні сектора громадської безпеки. За попередні два тижні Пол Кірван провів кілька десятків робочих зустрічей із тими, від кого не в останню чергу залежить спокій у місті в першій декаді травня.

Куди зникли «червоні» політики?

Сімдесят років Україна на політичній карті була червоною республікою. Під контролем Москви партійне керівництво будувало комунізм. Радянські ідеї дісталися у спадок і незалежній Україні. Та за останні роки спочатку порідішали демонстрації із червоними прапорами, а згодом лівий фланг практично спорожнів. Радіо Свобода вирішило дізнатися, чи є ще в Україні запит на політичні сили лівого спрямування.

Далі коротко про два інциденти.

Правоохоронці затримали двох осіб у зв’язку із замахом на громадського активіста, керівника організації «Небайдужі», який раніше очолював Одеське обласне представництво «Правого сектора» Сергія Стерненка – 23-річному чоловікові вистрелили в потилицю із пістолета з гумовими кулями.

А от трьом затриманим після конфлікту з народним депутатом Мустафою Найємом оголосили підозру за статтею про хуліганство. Четвертий учасник події встиг вилетіти до Баку. Самого депутата прооперували, у нього струс мозку і біль у спині.

В цей час у світі…

Парламент Вірменії відмовився призначити Нікола Пашиняня прем’єр-міністром, тож він закликав громадян до загального страйку.

Американська газета New York Times опублікувала запитання спецпрокурора США до Трампа про Росію.

А у Бразилії обвалився палаючий будинок, що мав понад 20 поверхів.

Як Шептицький відродив студитське чернецтво

120 років тому митрополит Української греко-католицької церкви, тоді єпископ, Андрей Шептицький відродив українське студитське монашество. Відомими чернечими місцями вважаються Скнилівська лавра, яка не збереглась, і Унівська, яка донині існує і розвивається. Однак маловідомо, що три монахи-студити першу спільноту створили у селі Теребежі, що біля Олеська (Львівська область). Радіо Свобода вдалось відшукати місце, звідки починалось відродження чернецтва Студійського уставу і дізнатись, чому ці молоді люди військову форму змінили на чернечий габіт.

Вечірка української музики в Донецьку

І про неординарну подію, яка днями трапилась у в одному з клубів окупованого Донецька. А саме вечірку, присвячену українській музиці. Окрім виступів з піснями відомих українських гуртів, на сцену вийшла одна з місцевих молодіжних команд, що виконує пісні українською. Їм підспівувала вся зала. Заклад не зміг вмістити всіх охочих, тож виконавці перемістилися навіть на вулицю. Одна з відвідувачок заходу (їм'я не називаємо з міркувань безпеки) поділилася враженнями з Радіо Донбасс.Реалии.

Будьте сміливими у відстоюванні своїх вподобань!

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