Куди зникли «червоні» політики і чи можливий реванш «лівих радянського розливу»?

Сімдесят років Україна на політичній карті була червоною республікою. Під контролем Москви партійне керівництво будувало комунізм. Радянські ідеї дісталися у спадок і незалежній Україні. Та за останні роки спочатку порідішали демонстрації із червоними прапорами, а згодом лівий фланг практично спорожнів. Радіо Свобода вирішило дізнатися, чи є ще в Україні запит на політичні сили лівого спрямування.

До Верховної Ради України партії, що називають себе лівими, не пройшли. Немає комуністів, адже пропаганда комунізму в Україні під забороною. Немає у парламенті і соціалістів. Експерт політико-правових програм центру імені Разумкова Віктор Замятін пояснює: колись усесильних в Україні лівих списала історія.

«Вони мали радянську, а не ліву ідеологію. Очевидно, вони відійшли в минуле разом зі своїм традиційним електоратом. Був і певний парадокс: комуністична партія декларувала гасла боротьби з олігархами, і у той же час була політичним придатком цих самих олігархів, і це не було непоміченим у суспільстві», – вважає експерт.

Колись головний комуніст України Петро Симоненко – гість російського, а не українського телебачення, для розмови на камеру із Радіо Свобода часу не знайшов. А от колись головний соціаліст незалежної України – двічі голова Верховної Ради Олександр Мороз зустрітись погодився. Сьогодні законопроекти він проміняв на книжки та поезію, але все ще сподівається повернутися у парламент із новою партією. Колишню, каже, відібрали і дискредитують.

«Є запит на лівоцентристську, соціалістичну ідею. Безперечно є. І яскравим доказом того є гасла, якими користуються ті партії, що сьогодні борються за владу, але використовують ті заклики, які не ними придумані. Йде спроба привласнити попит на бренд «Соціалістична партія України». Саме тому, щоб припинити спекуляцію, організували партію під назвою соціалістична партія Олександра Мороза», – пояснює Мороз.

Привласнити бренд – це про Іллю Ківу. Замість Олександра Мороза він спробував приміряти роль головного соціаліста. Політ-технологічний трюк, чи особливості розкладу, але Ківа призначив інтерв’ю у храмі. Каже: очолив Соціалістичну партію України, щоб зробити «брудну роботу». Після цього – політичну діяльність обіцяє залишити.

«Ми говоримо про рівність і соціальну захищеність. Що говорив Господь? Допоможи ближньому! І це ми й проповідуємо. Соціалізм – це ще одна релігія. Чому я взагалі прийшов в політику? Тому, що морди, які протягом 20 років паразитують на моїй країні…я від них стомився», – пояснює лідер Соціалістичної партії України.

Натомість прогресивна соціалістка Наталія Вітренко, колись дуже гучний противник Заходу і НАТО, бере на кпини спроби Ківи побудувати в Україні соціалізм. Але як і Олександр Мороз, переконана, що ліві ідеї живі. І з тим, що час її партії вже пройшов, категорично не згодна.

«Запит дуже великий. Не просто на ліву ідеологію, а на прогресивних соціалістів і конкретно на Наталію Вітренко», – вважає вона. Та її прогресивна соціалістична партія потрапила до парламенту лише одного разу – у 1996-му. Неуспіх своєї партії Вітренко пояснює тим, що, мовляв, завжди була незручною для усіх урядів. А тепер ще й ультра-праві не дають спокою.

«Нападають на нас, обливають кефіром. Знущаються над прогресивною соціалістичною партією. Де ж та демократія?» – обурюється Наталія Вітренко.

Втім підхопити покинуті знамена намагаються й інші політики. Михайло Добкін – колись один із «топів» Партії Регіонів, пізніше Опозиційного блоку, восени 2017-го вийшов із її фракції у парламенті, і тепер працює над створенням нової партії – «Християнські соціалісти». Український капіталізм йому не подобається і тепер він – лівий з православним нахилом. Новонавернений християнський соціаліст Добкін хоче повернути до української політики християнські цінності. А у суспільство – соціальну справедливість.

«Візьміть слова інтернаціоналу. «Хто був ніким – той стане всім». Звідки вони взяті? Вони взяті з прямої мови Ісуса, які записані в Новому завіті. «І перші стануть останніми, а останні стануть першими». І таких речей багато. «Хто не працює – той не їсть». Це ж пряма мова апостола Петра», – роз’яснює він.

Опитані Радіо Свобода експерти припускають: ліві гасла на озброєнні політиків – передвиборчий трюк.

«У нас фактично сьогодні ідеологію замінила соціологія. Любить виборець, наприклад, варену курку – і політик буде любити варену курку. Будуть думати, що банани незаконні – значить політики відмовляться від бананів», – проводить паралелі політтехнолог Дмитро Раімов.

Але появи в Україні партій, які по-справжньому візьмуться за захист найманих робітників та фермерів, а саме цим традиційно і опікуються ліві партії, експерти у найближчі роки не прогнозують. Натомість, припускають: ті, хто наразі називає себе соціалістами, скоріше, зійдуться в суперечці, хто ж з них більший соціаліст.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».