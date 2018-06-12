Вирок суду ООН у справі проти Росії буде через кілька років – Зеркаль

Міжнародний суд ООН завершить розгляд позову України проти Росії не раніше, ніж за кілька років. Про це у Facebook 12 червня написала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Після подання меморандуму Росія отримає право подати свої заперечення щодо наявності юрисдикції в суду розглядати цю справу. Так само як і в справі «Грузія проти Росії», остання скористається цим правом, і через три місяці ми отримаємо ці заперечення. З огляду на існуючу практику, розгляд питання щодо юрисдикції займе близько півтора роки. Після чого триватиме письмова і усна стадія розгляду справи», – вказала Зеркаль.

«Виглядає надто довго, зважаючи на страждання людей на Донбасі і в Криму. Але поки триває судовий розгляд, Росія має нагоду будь-коли визнати неправомірність своїх дій і врегулювати ситуацію», – додала дипломат.

Поданий 12 червня меморандум України в справі проти Росії в Міжнародному суді ООН «містить надзвичайну, як для практики суду, кількість доказів», повідомив президент України Петро Порошенко. «Це зроблено для того, щоб ні в кого не лишилось сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і має понести за це відповідальність. Попереду ще багато роботи по доведенню правди, але правда на нашому боці», – заявив Порошенко.

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Позов України подали 16 січня 2017 року, а перші слухання у Міжнародному суді (Гаага, Нідерланди) – головному судовому органі в системі ООН – пройшли 6–9 березня.

Україна позивається проти Росії щодо порушення Москвою двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

19 квітня Міжнародний суд задовольнив запит України про запровадження тимчасових заходів щодо Криму (зокрема, Росія має скасувати заборону Меджлісу), але не задовольнив щодо Донбасу. Водночас суд узяв до розгляду обидва провадження.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».