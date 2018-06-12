Волкер: інтервенція Росії призвела до тяжкої гуманітарної кризи на Донбасі

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що інтервенція Російської Федерації призвела до тяжкої гуманітарної кризи на Донбасі. Про це він повідомив у мікроблозі Twitter.

«Як я бачив під час мого останнього візиту, на сході України відбувається гаряча війна, яка створила тяжку, принизливу гуманітарну кризу – усе це викликано російською інтервенцією», – наголосив Волкер.

При цьому він висловився на підтримку запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

«Ми продовжуємо підтримувати миротворчу силу під егідою ООН, щоби посприяти виконанню Мінських угод, але російська пропозиція «сил захисту» для ОБСЄ не принесе результатів», – зазначив Волкер.

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У середині травня Курт Волкер відвідав прифронтові території Донбасу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.