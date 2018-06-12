З початку анексії Криму правозахисники зафіксували 55 випадків тортур

З початку анексії Криму Росією українські правозахисні організації зафіксували 181 випадок негуманного поводження з жителями півострова, з них 55 випадків тортур. Про це повідомила координатор «КримSOS» Таміла Ташева на прес-конференції.

За її словами, перші випадки негуманного ставлення до людей були зафіксовані в березні 2014 року і пов’язані «зі спецоперацією Росії із захоплення Криму».

Як розповів потерпілий житель Криму Ібрахімджон Мірпочаєв, в серпні 2017 року співробітники ФСБ Росії провели обшук, затримали його і застосували тортури: зв’язували скотчем, надягали на голову мішок, били, пропускали струм. Він зазначив, що тортур зазнали і члени його сім’ї. Мірпочаєв заявив, що російські спецслужби також намагалися його завербувати.

За словами кримського адвоката Еміля Курбедінова, представники спецслужб Росії таким чином намагаються зібрати факти для майбутньої кримінальної справи за статтею «екстремізм» або «тероризм» і схилити людину до співпраці зі спецслужбами.

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Начальник відділу прокуратури АР Крим (центральний офіс розташований у Києві) Максим Кандзьоба розповів, що кримська прокуратура порушує кримінальні справи за всіма фактами катувань та нелюдського поводження з людьми на тимчасово окупованій території.

«Наразі зареєстровано близько 140 кримінальних справ», – зазначив він.

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Після анексії Криму російська влада практикує масові обшуки і затримання незалежних журналістів, громадських активістів та активістів кримськотатарського руху і членів Меджлісу кримськотатарського народу.