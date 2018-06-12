Прокуратура повідомила про підозру ще двом представникам «самооборони» Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру в незаконному позбавленні волі або викрадення ще двом учасникам так званої «самооборони» Криму. Про це 12 червня повідомила прес-служба відомства.

За даними наглядового відомства, у березні 2014 року «члени збройного формування «Самооборона Криму» без законних повноважень у Сімферополі затримували громадян України, після чого тривалий час незаконно утримували їх у невідомому місці».

«Під час проведення слідчих дій один із потерпілих впізнав серед осіб, причетних до його викрадення, незаконного тримання і проведення допитів з погрозою застосування зброї, активного учасника цього формування і його спільницю – громадянку Росії», – йдеться в повідомленні.

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На початку 2018 року прокурор АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад 500 членів кримської «самооборони».

«Самооборона» Криму з'явилася напередодні окупації півострова і допомагала російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до злочинів, велика частина з яких досі в Криму не розкрита.