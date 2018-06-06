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06 Червень 2018, Київ 21:29
Новини | Суспільство

За переслідування журналістів в анексованому Криму повідомили про підозру вісьмом людям – прокуратура АРК

Українська прокуратура Криму керує розслідуваннями 23 кримінальних проваджень, розпочатих за фактами незаконного затримання, позбавлення волі журналістів на анексованому півострові, порушення недоторканності їхнього житла, перешкоджання журналістській діяльності. Про це йдеться у заяві на сайті відомства.

«Завдяки послідовній роботі, є результати в кримінальних провадженнях щодо вчинення злочинів стосовно Анни Андрієвської, Наталії Кокоріної, Романа Спиридонова, Османа Пашаєва та інших. Так, за результатами зібраних доказів, 8 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 146 (незаконне позбавлення волі), 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Підозрюваними найчастіше є так звані «слідчі й оперативні працівники» «Управління ФСБ РФ по Республіці Крим та місті Севастополю» та представники незаконно створеного озброєного формування «Самооборона Криму»», – зазначили в прокуратурі.

За даними відомства, згадані особи перебувають у розшуку.

В Україні сьогодні, 6 червня, відзначають День журналіста. Його запровадив перший президент України Леонід Кравчук, який підписав відповідний указ 25 травня 1994 року. В указі перший президент пояснює, що датою свята обрали 6 червня, оскільки саме в цей день у 1992 році Спілка журналістів України стала членом Міжнародної федерації журналістів.

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