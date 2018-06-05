Підозрюваний в організації замаху на Бабченка не має стосунку до української розвідки – заява

Служба зовнішньої розвідки України заперечує зв’язки із Борисом Германом, якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

Заяву про це від 4 червня відомство оприлюднило на своєму сайті.

«Громадянин України Борис Герман не мав і не має жодного стосунку до Служби зовнішньої розвідки України, ця особа ніколи не була у кадровому складі та агентурному апараті СЗР України», – мовиться у повідомленні.

Про свою роботу на контррозвідку Герман заявив на суді 31 травня, коли йому обирали запобіжний захід.За словами підозрюваного, він співпрацює з контррозвідкою близько півроку.

Шевченківський районний суд Києва все одно заарештував його на 60 діб.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.