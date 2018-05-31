Прокуратура про заяву Германа щодо співпраці з контррозвідкою: він не був агентом

Прокуратура відкидає заяву підозрюваного у справі планованого вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа про співпрацю з контррозвідкою. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав прокурор Руслан Кравченко.

«На даний час вже перевірено, що він не був таємним чи нетаємним агентом департаменту контррозвідки СБУ», – заявив він.

Прокурор зауважив, що підозрюваний Герман після затримання відмовився від надання показів.

«Це перше, що ми почули від підозрюваного… після того, як ми проаналізували матеріали, докази, можна сказати, що це неправда. Цілком точно встановлено доказами, які на даний час зібрані, що це неправда», – сказав Кравченко.

Сьогодні суд обирає запобіжний захід для Бориса Германа, якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Герман під час судового засідання заявив, що він співпрацює з контррозвідкою.

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Германа захищає фірма адвоката Євгена Солодка, відомий також за справами Олександра Єфремова та Юрія Крисіна.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.