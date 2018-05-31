Підозрюваний в організації вбивства Бабченка заявляє про співпрацю з контррозвідкою

Борис Герман, якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка, заявляє, що він співпрацює з контррозвідкою.

«Я співпрацюю зі внутрішньою розвідкою щодо виявлення на території України дій Росії для зміни української влади. Контррозвідка дала мені можливість і повноваження вивчати зв’язки, тобто вивчати потоки грошей, які приходять в Україну, через кого і кому… », – заявив він під час засідання суду, який обирає йому запобіжний захід.

За його словами, він співпрацює з контррозвідкою близько півроку.

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«Я не маю ніяких негативних емоцій до Бабченка, не маю претензій до Цимбалюка…Цимбалюк був обраний для цієї місії контррозвідкою…коли він обирався на цю роль, усі знали, що він піде до СБУ… що буде інсценування, це все було відомо. Для того, щоб узяти інформацію з російського джерела, нам потрібно було зробити якусь імітацію роботи, щоб мати довіру. Після цього вони надали нам список з тридцяти людей, який передали контррозвідці», – заявив Герман, додавши, що це не було озвучено раніше, тому що є велика кількість «кротів у цих підрозділах».

Підтверджень цієї інформації з інших джерел немає.

Шевченківський районний суд Києва зараз обирає запобіжний захід Борису Герману.

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Германа захищає фірма адвоката Євгена Солодка, відомий також за справами Олександра Єфремова та Юрія Крисіна.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.