Українські контррозвідники втерли носа Путіну – Богдан про справу Бабченка

«Вбивство» Аркадія Бабченка – це операція, яка показала нову якість Служби безпеки України, вважає ветеран розвідки Віктор Богдан. Він засуджує тих, хто одразу поклав відповідальність за удавану смерть журналіста на спецслужби, що, мовляв, не змогли його захистити. Зі свого боку, політконсультант Дмитро Разумков признається, що не розуміє критики з боку міжнародних організацій на кшталт ОБСЄ та «Репортерів без кордонів», адже мова йде про діяльність поза межами їхньої компетенції.

Зірваний замах на Аркадія Бабченка, на думку генерал-лейтенанта, експерта з питань безпеки Василя Богдана, свідчить про новий рівень якості Служби безпеки України.

Попередня інформація – це спецслужби Росії

«Українські контррозвідники переграли російські спецслужби в цій ситуації і серйозно втерли носа Путіну в контексті його спрямувань і агресивної політики стосовно України. Які перспективи подальші? Ви знаєте, що ця ситуація зараз в рамках кримінального провадження, затримано організатора, ведеться відповідна робота в напрямку з’ясування, хто ж все-таки замовник. Попередня інформація, і я думаю, що вона підтвердиться, – це спецслужби Росії. Але потрібні прізвища, конкретні факти і все таке інше», – зазначає Богдан в ефірі Радіо Свобода.

Водночас, на його думку, новина про буцімто вбивство журналіста стала випробуванням на патріотизм, яке склали не всі політики та ЗМІ. Так експерт коментує критику, що лунала на адресу СБУ за нездатність запобігти злочинові.

Огульно звалювати всю провину на українську сторону – неприпустимо

«Зрозуміло, що в роботі будь-якого правоохоронного органу є недоліки, вони є, звичайно, і в роботі Служби безпеки України, але огульно звалювати всю провину за цей теракт на українську сторону, як це було створено багатьма політиками та представниками окремих медіа-ресурсів, звичайно, в умовах, коли країна перебуває в стані війни – це неприпустимо», – переконаний розвідник.

Богдан запевняє: інсценування вбивств – це не маніпуляція, а поширена практика.

Такі форми і методи діяльності спецслужб є інтернаціональними

«Такі форми і методи діяльності спеціальних служб є інтернаціональними. Вони ж використовуються і використовувались не тільки радянськими спецслужбами, а й спецслужбами країн розвиненої демократії з метою попередження, викриття і припинення терористичної та іншої ворожої діяльності», – розповідає він.

Із цим погоджується директор Української політконсалтингової групи Дмитро Разумков. За його словами, до такого заходу нерідко вдаються правоохоронці, щоб упередити замовні вбивства.

На думку експерта, головний результат операції – те, що Аркадій Бабченко лишився живий.

Якби чули коментарі ФБР чи Інтерполу, варто було б прислухатись

«Я не зовсім розумію негативну реакцію наших закордонних партнерів та шанованих міжнародних організацій в першу чергу. Завдання номер один, яке стоїть перед силовими відомствами та визначене, в тому числі, і Конституцією України, – це захист життя та здоров’я громадян – у цьому випадку не України, але я думаю, це не має особливого значення. Вона виконана, якими методами це було зроблено – я думаю, це варто лишити на відкуп спецслужбам. Якби ми чули коментарі ФБР чи Інтерполу, можливо, до цього варто було б прислухатись», – порівнює Разумков.

Крім того, політконсультант припускає, що СБУ чула б критику на свою адресу в будь-якому разі.

Коли критикуєш, правильно наводити альтернативний сценарій

«Коли критикуєш, правильно наводити альтернативний сценарій розвитку подій. У ситуації, що склалася, я його не бачу. Якби Грицак вийшов за два дні і сказав, що готується замах на Бабченка, тому затримали двох, трьох, п’ять людей, то сьогодні ми вже чули б інші звинувачення на його адресу, що це сфальсифіковано, вигадано і не відповідає дійсності», – міркує він.

Разумков очікує, що висновки слідства за цією справою Україна зможе використовувати і на міжнародному майданчику.

Водночас голова правління Українського центру прямої демократії Ігор Курус побоюється, що резонанс навколо «вбивства» журналіста, а потім навколо його повернення вдарить по довірі до інформації.

Є побоювання, що це вдарить по іміджу ЗМІ

«Українські засоби масової інформації мають ледь не найвищий рівень довіри, на відміну від спецслужби та органів державної влади. Тому, звичайно, є побоювання, що це вдарить по іміджу ЗМІ, які купилися чи спеціально пішли на інформаційний обман суспільства та міжнародного співтовариства. Але для чого – я не розумію», – признається Курус.

Він каже, що на бачить мотивів саме для інформаційного супроводу цієї операції.

Навіщо було розвивати інформаційну кампанію, щоб пізніше її заперечити?

«Якщо мета була розкрити злочин, то ми маємо кілька епізодів: підготовчий, оперативний у плані затримання і вже потім інформаційну складову. Навіщо було розвивати інформаційну кампанію для того, щоб пізніше її заперечити? Я не можу зрозуміти», – каже він.

Курус очікує, що громадськість більше дізнається про дії спецслужб дещо згодом, коли знатиме і про ті події нинішнього часу, які не виносяться на широкий загал.

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