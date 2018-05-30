Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ критикує рішення інсценувати смерть Бабченка

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір критикує рішення української влади інсценувати смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

«Радий, що Аркадій Бабченко живий. Я шкодую через рішення поширити неправдиву інформацію про життя журналіста. Обов'язком держави є надання суспільству коректної інформації», – підкреслив Дезір у Twitter.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Правоохоронці зазначили, що в нього стріляли в його квартирі, після чого він помер у кареті «швидкої».

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий і попросив його зайти до залу прес-центру Служби безпеки України.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Перед цим Міністерство закордонних справ Росії і Кремль відкидали свою причетність до вбивства Бабченка.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.