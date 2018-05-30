У Росії відреагували на інсценування вбивства Бабченка

У Міністерстві закордонных справ Росії інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка назвали «маскарадом».

«Те, що Бабченко живий, – найкраща новина. Завжди б так. Шкода, в інших випадках маскараду не вийшло. Те, що в історію був закладений пропагандистський ефект, очевидно», – написала речниця МЗС Росії Марія Захарова на своїй сторінці в Facebook.

Бабченко живий: перше фото після замаху

Про вбивство у Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка повідомили ввечері 29 травня. У поліції повідомили, що це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої». Сьогодні стало відомо, що вбивство Бабченка є інсценуванням.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві, а МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.