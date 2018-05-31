Український уряд підірвав довіру до себе – КЗЖ про інсценування вбивства Бабченка

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (КЗЖ) вважає, що інсценуванням убивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка український уряд «підірвав довіру до себе».

«Зважаючи, що СБУ є розвідувальним відомством, яке займається обманом, заплутуванням та пропагандою, визначення істини буде дуже важким», – стверджують аналітики КЗЖ.

Водночас у комітеті кажуть, що «дуже зраділи, що Бабченко живий». «Ми визнаємо, що Бабченко брав участь в обмані і сказав, що не був би живий без втручання СБУ», – ідеться в заяві КЗЖ.

Перед цими твердженнями в комітеті поставили ряд запитань до України, щоб визначити, «наскільки неминучою і достовірною була імовірна загроза життю Бабченка» і чи потребувала ця ситуація саме таких дій українських правоохоронців.

Раніше з подібними заявами виступили в ОБСЄ та організації «Репортери без кордонів».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Правоохоронці зазначили, що в нього стріляли в його квартирі, після чого він помер у кареті «швидкої».

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий і попросив його зайти до залу прес-центру Служби безпеки України.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Перед цим Міністерство закордонних справ Росії і Кремль відкидали свою причетність до вбивства Бабченка.