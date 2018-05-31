Інсценування смерті Бабченка. Реакція Заходу

На Заході повідомлення про інсценування вбивства в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка викликало суперечливу реакцію.

На брифінгу СБУ в Києві 30 травня Бабченко розповів, що його вбивство довелось інсценувати, адже місяць тому дізнався – його планують убити.

«Україна переграла Путіна, а також в процесі схопила як замовного вбивцю, так і особу, яка замовила напад на Бабченка», – пише американець українського походження Адам Пархоменко, колишній радник кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Інші оглядачі вважають, що інсценування стало «подарунком» для російської пропаганди і вказують на ускладнення, які можуть виникнути в доведенні провини тих, хто планував замах, а також на зменшення довіри до повідомлень про ризики для журналістів, яка є важливою для захисту прав журналістів в майбутньому.

Дослідник російської організованої злочинності Марк Ґалеотті так відреагував на повідомлення про інсценування: «Отже, Бабченко насправді живий. Це чудово, але може і зіграти злий жарт:

1. Наступного разу у випадку вбивства Росія зможе грати в гру «звідки ви знаєте, що це правда?»

2. Нам сказали, що «вбивцю» впіймали. Почекайте на захист із використанням аргументу про заманювання у пастку?».

Це – «подарунок» для російського ТБ, переконаний Алек Лунь, кореспондент The Telegraph в Москві, наводячи оцінку російським телебаченням повідомлення про інсценування загибелі Бабченка.

«Провокація та цирк. Звичайно, вони звинувачують Росію навіть без слідства» – це подарунок для державного телебачення Росії», – написав журналіст у Twitter.

«Не можу вирішити, чи це найбільш блискуча, чи дивовижно недоумкувата річ, яку я коли-небудь чув. Думаю, це обидві. Це – на рівні з хлопцем з Гватемали, який підлаштував власне вбивство, щоб сказати нібито це хтось інший зробив», – наголосив Макс Седдон, російський кореспондент FT.

Такі дії спецслужб України можуть негативно вплинути на безпеку журналістів у світі, попереджає кореспондент Channel 4 Ліндсі Гілсум.

«Тепер щоразу, коли вбиватимуть журналіста, відповідальні за вбивство випускатимуть ботів та пропагандистів, щоб сказати, що це несправжня новина. Дякуючи Службі безпеки України. Це справді корисно для всіх, хто турбується про безпеку журналістів», – саркастично зазначила журналіст у Twitter.

«Іронія в інсценуванні смерті російського журналіста і омані світової преси, що призвело до появи тисяч неправдивих повідомлень по всьому світові, в тому, що це застосовується проти країни, яку звинувачують в створенні неправдивих медіа... », – написав у Twitter письменник з Шотландії Дейвід Відечетте.

Екс-високопосадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер розповів в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» про можливі наслідки спецоперації «Бабченка» для української влади.

«Я думаю, будуть довготермінові наслідки, які стосуватимуться довіри до СБУ та загалом до інституцій уряду. Бо віднині люди вагатимуться. На жаль, наступного разу, коли трапиться трагедія, і журналіст чи дисидент буде вбитий, кожен візьме паузу і задумається, чи ця новина є правдивою. І це прикрий наслідок у довготривалій перспективі», – зазначив він.

За словами Карпентера, Росія безсумнівно використовуватиме цю ситуацію і ставитиме під сумнів загалом правдивість західних джерел інформації. Це особливо небезпечно в час, коли довіра до медіа у світі падає, заявив експерт. Він сподівається, що українські спецслужби у результаті цієї спецоперації справді зібрали достатньо доказів проти замовників та виконавців, які готували цей злочин.

«Якщо це справді був єдиний спосіб, щоб зберегти життя людини і впіймати потенційного вбивцю, тоді ця ситуація має якусь міру виправдання. Але треба задатись питанням, чи це був єдиний спосіб так діяти. І, очевидно, введення в оману ЗМІ завжди має свою ціну. Це не сходить з рук. І в цій ситуації це з рук не зійде», – наголосив він.

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (КЗЖ) 30 травня заявив, що інсценуванням убивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка український уряд «підірвав довіру до себе». Раніше з подібними заявами виступили в ОБСЄ та організації «Репортери без кордонів».

Сам Аркадій Бабченко відповів у Facebook: «Хотів тут написати пост про хранителів моралі, які незадоволені тим, що я якось неправильно, на їхню думку, не помер, але чогось так … (тут автор ужив лайливе слово зі змістом «байдуже» – ред.)».​