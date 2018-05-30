«Осоромились на весь світ»: у Росії коментують «воскресіння» Бабченка

Поки українські соцмережі та ЗМІ радіють, що опозиційний російський журналіст Аркадій Бабченко живий, російський інформаційний простір наповнюється повідомленнями про те, що це –​ «гидотна операція», якою Україна осоромилась на увесь світ, а сам Бабченко тепер повинен «служити «господарям» із СБУ».​

«Найкращою новиною» назвала повідомлення про те, що російський журналіст Аркадій Бабченко живий, речниця МЗС Росії Марія Захарова і додала: «Те, що в історію був закладений пропагандистський ефект, очевидно».

«Ну ось і добре. Живий – і нехай земля йому скловатою, як то кажуть, – так звістку зустріла головний редактор RT Маргарита Симоньян – Приємно, що світ стає гуманнішим».

А ось – реакція іншого російського журналіста – ​Володимира Соловйова. Він вирішив процитувати «знамениту» фразу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова:

Російська журналістка і блогер Божена Ринська назвала інсценування «вбивства» Бабченка «гидотою».

«Такими речами не розігрують, не жартують. Це не привід для театральної постановки!» – написала вона.

Цю заяву процитували «Life.ru». Видання також оприлюднило слова очільника російської Ради з прав людини Михайла Федотова, який радить організатором інсценування «звернутись до лікарів».

А також і заяву голови комітету Ради федерації з міжнародних справ Костянтина Косачова, який зазначив, що українські спецслужби у такий спосіб, як «вбивство» Бабченка, «усіма правдами і неправдами» намагаються «опорочити Росію».

Цю заяву оприлюднили також «Комсомольская правда», ТАСС та НТВ.

НТВ цитує коментар й іншого сенатора Ради федерації Володимира Джабарова, який стверджує, що з інсценуванням смерті Бабченка Україна «осоромилась на весь світ» .

«Навіть повноцінно «звинуватити» Москву українська влада не встигла, журналіст виявився живим. Навіть цього не змогли зробити», – наголосив він, а самому Бабченку порадив «служити «господарям» з СБУ».

Опублікував заяву Джабарова і «Раблер», який водночас оприлюднив коментар члена Ради з зовнішньої і оборонної політики Росії, генерал-майора ФСБ у відставці Олександра Михайлова, котрий назвав спецоперацію СБУ «гранично цинічною акцією» та порадив коментувати її «не розвіднику, а психіатру».

Тим часом головний редактор «Московського комсомольця» Павло Гусєв, назвав інсценування «брудною провокацією», а поведінку самого Бабченка – «аморальною і антигуманною».

«Ми неначе вляпалися в бруд… Бог йому суддя», – заявив він. Його процитували «Life.ru», «Рен ТВ».

«Рен ТВ» також оприлюднило коментар заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого, який вважає, що «після всього того, що трапилось, називати Бабченка «журналістом» неможливо, тому що все-таки журналістика – це професія, яка базується на довірі людей». Саме інсценування він називає «гидотною історією».

Про те, що російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка смертельно поранили біля його квартири, після чого він помер у кареті «швидкої» поліція повідомила увечері 29 травня. Майже через добу – увечері 30 травня – стало відомо, що журналіст живий, а це була лише операція українських спецслужб, якій вдалося розкрити план з підготовки його вбивства. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами очільника служби Василя Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Перед цим МЗС Росії і Кремль відкидали свою причетність до вбивства Бабченка.

Сам журналіст заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому. За його словами, за підготовку злочину організатор отримав 40 тисяч доларів.

Президент України Петро Порошенко доручив надати Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

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