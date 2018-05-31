(Друкуємо мовою оригіналу)

«Хотел бы выразить сочувствие, но не буду этого делать, а поздравлю семью Аркадия с его третьим днем рождения». Аркадий Бабченко жив: эта новость повергла в шок журналистов, пришедших 30 мая на пресс-конференцию главы СБУ Василия Грицака. Ведь соцсети и издания были наполнены десятками некрологов! Новость появилась во время эфира Радио Донбасс.Реалии, когда мы обсуждали, какова могла быть цель этого убийства, с фронтовым корреспондентом Радио Свобода Левком Стеком, российским журналистом Орханом Джемалем и журналисткой проекта «Настоящее время» Юлией Дрозд. Поэтому публикуем их реакции такими, какими они и были…

– Левко, вспомни свои вчерашние эмоции, как ты узнал о смерти Аркадия? О чем ты подумал?

Левко Стек: Дело не в том, что я почувствовал вчера, а в том, что журналист в Украине не может чувствовать себя в безопасности не только из-за этого убийства. Когда за убийство журналиста не наказывают, это делает их беззащитными. Я бы хотел услышать конкретные ответы от силовиков.

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– Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на пресс-конференции сообщил: «Убийство было заказано российскими спецслужбами, – такие данные есть у СБУ, Грицак продемонстрировал запись разговора по передаче денег исполнителю.

Орхан Джемаль: Можно предположить, что это наказание за позицию, за точку зрения. Убили, чтобы другим неповадно было.

– Только что стало известно на пресс-конференции СБУ о том, что Аркадий Бабченко жив. Это была спецоперация СБУ, террористическая группировка, по словам Василия Грицака, раскрыта. Вот это поворот! Орхан, ваша реакция?

Левко Стек: Бабченко сейчас стоит прямо в зале, есть фотография. Он действительно рядом с Грицаком и он жив!​

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Бабченко живий – перший фоторепортаж після замаху

Орхан Джемаль: (долгая пауза) Поражен, потрясен!

– Левко, что это может быть за спецоперация? Твои эмоции? Если не ошибаюсь, была подобная история, как украли одесского депутата Гончаренко.

Левко Стек: Кажется, еще была похожая история с сотрудником ФСБ Богдановым. Его тоже украли, а потом оказалось, что он жив и здоров.

Это сложно осознать. Можем порадоваться, это прекрасная новость!

Это сложно осознать. Можем порадоваться, это прекрасная новость!

– Как ты относишься к таким эмоциональным моментам? Украина и Россия какое-то время оплакивали человека, все были в шоке, звучали обвинения в сторону российских спецслужб. Это вообще уместно?

Спецслужба вряд ли бы достигла какого-то результата без такого уровня конспирации

​Левко Стек: Я хочу сначала понять, кто об этом знал. Надеюсь, семья об этом знала. Но я предполагаю, что таковы правила жанра, таковы правила работы. Спецслужба вряд ли бы достигла какого-то результата без такого уровня конспирации.

Сейчас первое желание – как можно скорее позвонить Бабченко и убедиться, что он жив.

– Первые слова Бабченко: «Хочу извиниться за то, что вам пришлось пережить, по-другому было сделать нельзя». Журналисты ставили этот случай в один ряд с громкими убийствами. Но может, уже можно говорить о росте спецслужб?

Левко Стек: Опираясь на наш предыдущий опыт, нет ничего странного в том, что мы критикуем спецслужбы. Если они действительно смогли задержать группировку или лицо, которые совершали незаконные действия на территории Украины. Они молодцы. И их можно похвалить. Но давайте не забывать о десятках других случаях, где они не смогли справиться.

– Орхан, как в России могут отреагировать на такую спецоперацию? И это нормально с точки зрения этики?

Орхан Джемаль: Я доволен, я рад, что Бабченко остался жив. Это хорошо, независимо от того, насколько я считаю моральным учавствовать в таких спектаклях.

– Еще несколько заявлений Василия Грицака:

«Я конечно должен был выразить глубокое сочувствие семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью и вас всех с его третьим днем рождения».

После чего вышел Аркадий Бабченко и сказал:

«Я хотел бы извиниться за то, что вам пришлось пережить, потому что я хоронил и друзей, и коллег много раз. И я знаю это тошнотное чувство. Но иначе было просто нельзя. Отдельно я хотел бы принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла. Также я хотел бы поблагодарить СБУ за то, что спасли мою жизнь. Насколько мне известно, эта спецоперация готовилась два месяца, меня посвятили в курс дела месяц назад. Мы были на связи, работали. В итоге – результатом стала спецоперация, по результатам которой организатор был взят».

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– Многие люди сравнивали это уже мнимое убийство с Павлом Шереметом, Денисом Вороненковым, Олесем Бузиной. Ставил бы ты в один ряд эти случаи? И будут ли относиться серьезно к следующим возможным убийствам?

Возможно, это будет хорошей прививкой для журналистов

​Левко Стек: Теперь, если мы, не дай Бог, услышим о чем-то подобном, у нас несознательно будет появляться в голове эта история. Возможно, это будет хорошей прививкой для журналистов. Никто из коллег ни на секунду не сомневался, что это произошло, никто не проверил информацию. Наверное, мы должны были пройти этот урок, как и наше общество, как и украинские спецслужбы.

– Первым о якобы смерти Аркадия Бабченко сообщил его друг и работодатель Айдер Муждабаев, позже это подтвердили в полиции, даже в России возбудили уголовное дело.

Левко Стек: Вряд ли в России была какая-то своя информация, они ссылались на украинские медиа. Эта история демонстрирует, что освещая такие чувствительные темы, стоит иметь что-то большее, чем просто сообщения.

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– По заявлению главы СБУ Василия Грицака на Аркадия Бабченко действительно готовилось покушение и для того, чтобы его предотвратить и поймать заказчиков, провели такую операцию. Если СБУ решились на это, то наверное в этом торчат «российские уши»?

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Левко Стек: Тут важно понять, кто был заказчиком. В схожих историях по своему резонансу, говорить о «руке Кремля» и сделать такие выводы мы не смогли.

– Юлия, ты вчера была на месте уже, как оказалось, инсценировки убийства Аркадия Бабченко, вела прямую трансляцию. Наводило ли тебя что-то на сомнения?

Юлия Дрозд: Я на волне эмоций, все еще не могу понять каких. Я рассказывала, что мне известно. Сказала, что, по последним сообщениям полиции, Бабченко скончался в карете «скорой помощи», потому что мы сами не видели и не знали так ли это.

Позже я говорила с Айдером Муждабаевым, пыталась уточнить, кто ему конкретно позвонил, кто сказал, что Бабченко мертв. И третий момент, когда быстро появился фоторобот, у меня закрались сомнения. Было трудно поверить, что так быстро сработали. И когда не видишь тела, очень сложно поверить.

Первая заповедь журналиста: «Не навреди». И если какой-то инсайт мог бы привести к смерти, я бы не давала деталей

Это жестоко. Но первая заповедь журналиста: «Не навреди». И если какой-то инсайт мог бы привести к смерти, я бы не давала деталей. Я бы освещала то, что я вижу.

У нас было минимум фактов, мы не видели жену, не видели дочь. Мы показывали все, как было. И сейчас мы продолжаем эту историю.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)