Поліція: підозрюваний у замовленні вбивства Вороненкова оголошений у розшук Інтерполу

Володимир Тюрін, підозрюваний у замовленні вбивства колишнього депутата Державної думи Росії, оголошений у розшук Інтерполу, повідомив Радіо Свобода речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

«Ми маємо повідомлення, що згідно з обліками генерального секретаріату Інтерполу цей громадянин оголошений у міжнародний розшук. Відповідно, клопотання української сторони після вручення всіх документів було задоволено генеральним секретаріатом Інтерполу», – сказав Тракало.

Він зазначив, що Тюрін у розшуку з 16 травня.

Колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

За півтора місяці до цього, 5 лютого, Слідчий комітет Росії офіційно оголосив Вороненкова в розшук. Його звинувачували в шахрайстві.

У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав в Києві свідчення проти екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.

У жовтні 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідчі знають імена учасників і організаторів вбивства Дениса Вороненкова. За його словами, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.