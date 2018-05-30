МЗС Росії звинувачує Київ у «русофобській брехні»

У Міністерстві закордонних справ Росії звинувачують українську владу в «русофобській брехні». Так у Росії відреагували на звинувачення Києва у замовленні вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

«Тепер українська влада повністю взяли курс на розкрутку русофобської брехні: за словами глави СБУ Василя Грицака, українські силовики затримали ймовірного виконавця вбивства, який, як він наголосив, був нібито завербований російськими спецслужбами. Подальші дії СБУ зрозумілі. Природно, вони будуть продовжувати розвивати цю провокацію», – йдеться у заяві російського відомства.

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Про вбивство у Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка повідомили ввечері 29 травня. У поліції повідомили, що це сталося на вході до його квартири, куди він повертався з магазину. Бабченко отримав кілька пострілів у спину і помер у кареті «швидкої». Сьогодні у СБУ повідомили, що вбивство Бабченка є інсценуванням. Голова української спецслужби Василь Грицак заявив, що сьогодні в Києві затримали організатора вбивства, а замовником є російські спецслужби.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження через убивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві, а МЗС Росії закликало українську владу «докласти всіх зусиль до оперативного розслідування».

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.