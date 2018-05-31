«Воскресіння» Бабченка. Оцінка дій спецслужб

Українські спецслужби наголошують на успішності спецоперації щодо російського журналіста Аркадія Бабченка. Генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що вдалося відстежити зв'язки організатора замаху на Бабченка із замовником. Також вдалося зібрати достатньо фактів, які свідчать «на користь російської версії замовника». У МЗС Росії назвали це інсценування «черговою антиросійською провокацією». Чимало хто з критиків звинувачували українську владу у неспроможності захистити громадян. А коли стало відомо, що Бабченко – живий, дехто з цих критиків заявляє про підрив авторитету влади саме через таку спецоперацію. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун, історик, блогер Андрій Плахонін та керівник спецпроектів російської служби Радіо Свобода Ірина Лагуніна.