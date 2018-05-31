Затриманого у справі Бабченка захищає фірма адвоката Єфремова та Крисіна

Громадянина Г., якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка, захищає фірма адвоката Євгена Солодка, відомий також за справами Олександра Єфремова та Юрія Крисіна.

«Зараз адвокати нашої фірми працюють з «організатором вбивства» Аркадія Бабченко. Перше враження – провокація, організована досить неестетично. Спроба «закошмарити» підзахисного відразу не вдалася, а далі будемо розбиратися», – написав Євген Солодко у Facebook пізно ввечері 30 травня.

Адвокат Солодко відомий тим, що у 2016 році в справі Єфремова висловлював позицію захисту протягом 9 годин. Слідчий суддя тоді заявив, що захисник він зловживає своїми правами й затягує процес.

У справі Юрія Крисіна Солодко заявляв, що є загроза життю підзахисного. Адвокат зауважив, що до будівлі суду прийшли «агресивні молодики, які скандували «Крисіну – смерть».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.