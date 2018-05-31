Суд на 60 діб арештував підозрюваного в організації вбивства Бабченка

Шевченківський районний суд Києва арештував на 60 діб затриманого Бориса Германа, якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання Герману запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У перебігу засідання підозрюваний заявив, що він співпрацює з контррозвідкою, проте представник прокуратури в коментарі Радіо Свобода повідомив, що Герман не є агентом департаменту контррозвідки.

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Германа захищає фірма адвоката Євгена Солодка, відомий також за справами Олександра Єфремова та Юрія Крисіна.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найнялиросійські спецслужби.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.