«Сидів у морзі і дивився новини». Бабченко розповів про інсценування свого вбивства

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко розповів, що його відвезли до моргу після інсценування вбивства.

За його словами, близько 18 години 29 травня до нього приїхав гример.

«До цього моменту ми вже придумали, як все це буде – що вбивця зайшов до під'їзду «на плечах», що поки я відкривав двері, він вистрелив мені у спину. Не знаю, звідки ця версія з'явилася, але я ходив не за хлібом, а за водою. Там пляшка з водою валяється», – сказав Бабченко журналістам у Києві.

Він зазначив, що його облили кров'ю.

«Ми тренувалися. Мені показували, як падає вбитий чоловік, як у нього йде кров при пробитій легені. Водолазку мою відвезли, надягли на окремий манекен і прострелили. Згодом я одягнув цю водолазку. Упав. Кров була справжня, свиняча. Мене залили кров'ю. Я її набрав до рота. Згустки крові напхали в дірки від куль. Потім всі пішли, ми залишилися одні, дружина зателефонувала в поліцію. Приїхала швидка допомога (легенда була, що ще ніби живий). Мене поклали на ноші, віднесли до «швидкої», – заявив Бабченко.

За словами журналіста, після приїзду до моргу він перестав боятися, що його справді вб'ють.

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«Мене привезли до моргу. Коли ворота за мною розкрилися, то я вже «воскрес». Мене відвели до кімнати санітара. Я там закривавлений одяг зняв, змерз, як пес. Змив кров, як міг. Потім сидів у простині і дивився новини про те, яким чудовим хлопцем я, виявляється, був», – розповів Бабченко.

Він додав, що з моргу його евакуювали, бо приїхали журналісти. «О 5 ранку це все закінчилося», – пригадав Бабченко.

Крім того, він назвав збігом обставин, що історія з інсценуванням відбулася 29 травня. Журналіст також розповів, що найближчі родичі знали про операцію знали.

«Ми були на зв'язку постійно із СБУ. Я сидів вдома зі зламаною лапкою (ногою, яка насправді була здоровою – ред.), нікуди не виходив, до вікон не підходив, двері не відкривав. Дружина в цей час була в Росії, ми її відправили туди. Приїхала вона за добу до проведення операції, тому що безпека її і моєї сім'ї була пріоритетом. Було ясно, що люди там оскаженіють і незрозуміло до яких неадекватних кроків вони вдадуться. Нічого не заважає підкинути їй наркотики, щоб потім почати тиснути», – сказав Бабченко.

Журналіст додав, що зараз живе в місці, яке перебуває під охороною.

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Крім того, він не відповів на запитання, чи планує отримати українське громадянство.

«Я не знаю, у мене зараз є посвідка на постійне проживання. Сім'я моя теж подала на посвідку на постійне проживання. Була розмова (під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком – ред.) про те, щоб допомогти отримати громадянство. Я не став відмовлятися, скажу чесно», – зазначив Бабченко.

Увечері 29 травня поліція заявила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.