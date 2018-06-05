Муждабаєв: оприлюднений проросійським сайтом «список 47» в справі Бабченка несправжній

Заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заперечує автентичність списку громадян України та іноземних держав, яким може загрожувати небезпека у зв’язку зі справою Бабченка.

«Список, надрукований проросійською страной.юа, – несправжній, складений за принципом: включили всіх, про кого знали з публічних джерел, інших дописали зі стелі до 47-ми», – вважає Муждабаєв.

«Мета публікації – продовжити вселенський хайп, маргіналізувати тему вбивств в Україні (і не тільки, готувалися і в Литві) на догоду російській пропаганді», – твердить один із керівників телеканалу, ведучим на якому є Аркадій Бабченко.

«Початковим об’єктом розробки російських спецслужб і їхніх найманців був телеканал ATR, а першою мішенню міг стати не Аркадій... Моїй вдячності Аркадію Бабченку і оперативникам, які розкрили і запобігли непоправному, немає меж. Вони просто врятували життя багатьом людям, включаючи, думаю, і мене», – вказав Айдер Муждабаєв.

Схожим на «напівфейковий анонс» назвав поширення інформації також і автор сайту Крим.Реалії Максим Осадчук, який фігурує в цьому списку.

Увечері 5 червня СБУ повідомила, що її співробітники відкрили кримінальне провадження через розголошення відомостей досудового розслідування.

«Правоохоронці встановили, що на сторінці одного з інтернет-видань розміщено публікацію з переліком осіб, дані про яких є у матеріалах раніше відкритого кримінального провадження. У публікації зазначені прізвища громадян України та іноземних держав, яких планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни», – вказано в повідомленні.

Раніше 5 червня у СБУ не підтвердили автентичності списку із 47 людей, які нібито є потенційними жертвами російських спецслужб.

В оприлюдненому списку є прізвища шістьох журналістів і авторів Радіо Свобода, зокрема, проекту Крим.Реалії, це Володимир Притула, Павло Казарін, Віталій Портников, Осман Пашаєв, Максим Осадчук, Денис Мацола.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив 1 червня, що завдяки інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко українським силовикам вдалося отримати список із 47 потенційних жертв. За його словами, цим людям повідомили «про небезпеку і організовують їх захист».

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Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але вибрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.