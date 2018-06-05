СБУ не підтверджує автентичність «розстрільного списку 47» в справі Бабченка

У Службі безпеки України не підтверджують автентичність списку із 47 людей, які нібито є потенційними жертвами російських спецслужб. Про це заявила речниця СБУ Олена Гітлянська. Вона вказала, що ця інформація є таємницею слідства, а спецслужба нікому в засобах інформації список не передавала.

Схожим на «напівфейковий анонс» назвав поширення інформації політолог Максим Осадчук, який нібито фігурує в цьому списку.

«Чи цей список, опублікований Strana.ua, досить сумнівним ресурсом зі всіх точок зору, є ідентичним із тим списком, про який говорить СБУ після прес-конференції (голови спецслужби) Грицака та (російського журналіста) Бабченка, це контроверсійні питання, і наразі я б не робив жодних висновків», – заявив Осадчук.

Більшість зі списку є людьми, лояльними до української влади, вказав письменник Юрій Вінничук.

«Важко зрозуміти логіку тих, хто список 47 вважає вигадкою СБУ. Бо, мовляв, тут мета взяти цих журналістів, а там є і письменники, під прес, щоб вони під загрозою замаху на себе стали лояльними до влади. Але це маячня, бо більшість зі списку якраз лояльні до влади», – написав письменник у Facebook.

Групу журналістів та громадських діячів 1 червня викликали до Служби безпеки України. Як заявив тоді російський і український журналіст Матвей Ганапольский у коментарі телеканалу «Прямий», учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення.

Водночас він повідомив загальну тему розмови в СБУ. «Це була зустріч, пов’язана, по-перше, зі справою Бабченка, по-друге, з питаннями безпеки журналістів, які працюють в Україні зараз», – сказав Ганапольский. Факт зустрічі підтвердили й деякі інші її учасники

У СБУ не підтверджували проведення цієї зустрічі і її мети.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 1 червня заявив, що завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка силовикам вдалося отримати список з 47 потенційних жертв. За словами Луценка, сьогодні цим людям повідомили «про небезпеку й організовується їхній захист».

Увечері 29 травня поліція заявила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак оголосив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Як заявляв голова СБУ, організатор вбивства Бабченка говорив про «необхідність усунення 30 людей на території України».

Шевченківський районний суд Києва 31 травня арештував на 60 діб затриманого Бориса Германа, якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.