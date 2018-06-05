Луценко в Брюсселі: імітація вбивства Бабченка виявила дві мети російських спецслужб

Виявлений список 47 потенційних жертв, отриманий в результаті спецоперації із імітацією вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, свідчить про дві мети Росії у гібридній війні проти українців, заявив у Брюсселі 5 червня генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Перше, це розплата за критику громадян Росії, журналістів, які зараз працюють в Україні та критикують Кремль… Спецслужби Росії мстять вбивством за будь-яку, як вони розуміють, зраду. Події у Великій Британії свідчать, що ці методи живі не тільки в Україні», – заявив генпрокурор, коментуючи необхідність імітації вбивства журналіста.

Друга мета спроб убивств на території України – це сіяння хаосу, пояснив Луценко представникам Євросоюзу.

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«Друга частина російського задуму – це сіяння хаосу в Україні шляхом вбивства журналістів як дуже впливових осіб в українському суспільстві. Операція була успішною, бо ми маємо затриманого організатора, зафіксовані його зв’язки з російськими спецслужбами і маємо список потенційних жертв, яких українська держава тепер захистить краще», – пояснив Луценко.

Водночас, вважає генеральний прокурор України, «помилкою цього методу є те, що бракує комунікації між Україною й партнерами із західних спецслужб».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Наступного дня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Журналіст Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.