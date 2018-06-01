Групу журналістів викликали до СБУ

Групу журналістів викликали до Служби безпеки України.

Як заявив російський і український журналіст Матвей Ганапольский у коментарі телеканалу «Прямий», учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення.

Водночас він повідомив загальну тему розмови в СБУ.

«Це була зустріч пов’язана, по-перше, зі справою Бабченка, по-друге, з питаннями безпеки журналістів, які працюють в Україні зараз», – сказав Ганапольский.

Російський і український журналіст Євген Кисельов також повідомив про виклик в СБУ.

Крім того, у соцмережах деякі журналісти повідомляють про цю зустріч.

За даними Олексія Братущака, з представників ЗМІ були Осман Пашаєв, Сергій Іванов, Юлія Мостова, Айдер Муждабаєв, Віталій Портніков.

Журналіст Осман Пашаєв також підтвердив факт зустрічі і повідомив, що він підписав підписку про нерозголошення.

У СБУ не підтверджують проведення цієї зустрічі і її мети.

Раніше сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка силовикам вдалося отримати список з 47 потенційних жертв. За словами Луценка, сьогодні цим людям повідомили «про небезпеку й організовується їхній захист».

Увечері 29 травня поліція заявила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак оголосив, що вбивство було інсценуванням, а журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Як заявляв голова СБУ, організатор вбивства Бабченка говорив про «необхідність усунення 30 людей на території України».

Шевченківський районний суд Києва 31 травня арештував на 60 діб затриманого Бориса Германа, якого в СБУ вважають організатором планованого убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.