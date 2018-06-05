СБУ порушила провадження через розголошення «списку 47» у справі Бабченка

Співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо розголошення відомостей досудового розслідування, повідомляє сайт СБУ.

«Правоохоронці встановили, що на сторінці одного з інтернет-видань розміщено публікацію з переліком осіб, дані про яких є в матеріалах раніше відкритого кримінального провадження. У публікації зазначені прізвища громадян України та іноземних держав, яких планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни. При цьому відповідні дані будь-кому, в тому числі автору публікації вищезгаданого інтернет-ресурсу, на розголошення зазначених відомостей органом досудового розслідування та процесуальним керівником не надавалися», – вказано в повідомленні.

У СБУ уточнили, що слідчі дії тривають у рамках провадження за ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України («Розголошення даних досудового слідства або дізнання»).

Раніше 5 червня у Службі безпеки України не підтвердили автентичності списку із 47 людей, які нібито є потенційними жертвами російських спецслужб.

В оприлюдненому списку є прізвища шістьох журналістів і авторів Радіо Свобода, зокрема, проекту «Крим.Реалії», це Володимир Притула, Павло Казарін, Віталій Портников, Осман Пашаєв, Максим Осадчук, Денис Мацола.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив 1 червня, що завдяки інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко українським силовикам вдалося отримати список із 47 потенційних жертв. За його словами, цим людям повідомили «про небезпеку і організовують їх захист».

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Групу журналістів та громадських діячів 1 червня викликали до Служби безпеки України. Як заявив тоді російський і український журналіст Матвій Ганапольський у коментарі телеканалу «Прямий», учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення. Водночас він повідомив загальну тему розмови в СБУ. «Це була зустріч, пов’язана, по-перше, зі справою Бабченка, по-друге, з питаннями безпеки журналістів, які працюють в Україні зараз», – сказав Ганапольский. Факт зустрічі підтвердили й деякі інші її учасники

У СБУ не підтверджували проведення цієї зустрічі і її мети.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але вибрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.