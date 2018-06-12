Прем’єр Греції заявляє про укладення угоди з Македонією про її нову назву

Греція і Македонія досягли угоди для вирішення багаторічної суперечки через назву колишньої югославської республіки, повідомив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас.

«Ми маємо угоду. Я щасливий, тому що це хороша угода, яка охоплює всі попередні умови, які висувала Греція», – сказав Ципрас у телекоментарі 12 червня.

Він додав, що Македонія візьме нове «складене ім’я з географічним знаменником». При цьому нову назву Ципрас не вказав.

Македонська сторона ситуацію ще не коментувала.

Читайте також: Вирішення суперечки з Грецією відкриває Македонії двері до членства в ЄС та НАТО

У травні прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявляв про досягнення його адміністрацією згоди із грецькими лідерами щодо нової назви країни, що може покласти край багаторічній суперечці між балканськими сусідами.

За його словами, назва «Республіка Ілінденська Македонія» була узгоджена як компромісна обома сторонами і буде винесена на референдум для схвалення громадянами Македонії.

Домовленості викликали протести опозиції.

Суперечка про назву Македонії – держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, – триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції, що теж має назву Македонія.

Греція також застерігає Скоп’є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що охоплює, крім колишньої югославської республіки, також північ сучасної Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.

«Ілінден» означає «день пророка Іллі» за церковним календарем, що припадає на 2 серпня. Цього дня 1903 року почалося повстання проти турецьких завойовників, а 1944 року комуністичні партизани започаткували рух проти окупації Македонії у Другій світовій війні. Цей день нині є державним святом Македонії, Днем республіки.