Прем’єр Македонії каже про досягення компромісу з Грецією щодо нової назви

Прем’єр-міністр Македонії Зоран Заяєв заявив про досягнення його адміністрацією згоди із грецькими лідерами щодо нової назви країни, що може покласти край багаторічній суперечці між балканськими сусідами.

Зоран Заєв 19 травня заявив, що назва «Республіка Ілінденська Македонія» була узгоджена як компромісна обома сторонами і буде винесена на референдум для схвалення громадянами Македонії.

Ілинден – община в Македонії, відома протестами 1903 року проти турецьких окупантів і 1944 року – проти нацистів.

Ми не маємо втрати цю історичну нагоду. Давайте не робити необачних кроків на останніх метрах перед фінішною лінією

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас 19 травня назвав пропозицію Заєва кроком, який, «як ніколи раніше» наближує сторони до вирішення суперечки.

«Ми не маємо втрати цю історичну нагоду. Давайте не робити необачних кроків на останніх метрах перед фінішною лінією», сказав Ципрас.

Міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва підтвердила Радіо Свобода, що обидві сторони справді обговорювали можливу назву країни «Республіка Ілінденська Македонія» під час саміту ЄС-Західні Балкани в Софії цього тижня.

Для мене це звучить так, що вони визнають, що ми маємо спільну історію і спільне минуле

«Для мене це звучить так, що вони визнають, що ми маємо спільну історію і спільне минуле», – сказала глава болгарської дипломатії.

Раніше повідомлялося, що Македонія і Греція можуть спробувати вирішити суперечку до саміту ЄС 28-29 червня.

Суперечка про назву Македонії – держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції – Македонією.

Греція також застерігає Скоп’є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що знаходиться в Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.

​Прогрес віднедавна

Переговорний процес щодо суперечки з назвою досягнув прогресу відтоді, як Македонія недавно погодилась змінити назву свого столичного аеропорту – з летовища імені Олександра Македонського на «Міжнародний аеропорт Скоп’є», що було сприйнято як жест доброї волі стосовно Греції.

Грецький уряд наполягає, що македонська Конституція має бути змінена, аби чітко зазначати, що країна не має територіальних претензій на грецьку провінцію Македонія.

«Що стосується дискусій довкола назви (Македонії), уряд (Греції) не приступить до подальших переговорів щодо конкретики, якщо вище перелічені вимоги не будуть враховані насамперед», – повідомила канцелярія Ципраса з заяві, оприлюдненій 19 травня.

Навіть за умов, як виглядає, домовленості між македонським та грецьким лідерами, Заєв все має опозицію з боку націоналістів в своїй країні, які виступають проти досягнення компромісу з Афінами.

Серед інших компромісних варіантів називали також можливі назви з додаванням географічного означення: «Північна Македонія», «Верхня Македонія».

Головна опозиційна партія Греції, «Нова демократія», так само виступила проти зазначених назв.

Ілінден, який був центром повстання проти нацистів, асоціюється також зі спробами об’єднати всю Македонію, включно з грецькою частиною. Критики кажуть, що назва «Республіка Ілінденська Македонія» може вказувати на прагнення Скоп’є створити «Велику Македонію», яка б включали грецьке портове місто Салоніки і простягалась би до Егейського моря.