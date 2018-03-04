У Македонії знову протестували проти зміни назви держави

У столиці Македонії Скоп’є на чергову демонстрацію протесту проти можливої зміни назви країни на вимогу сусідньої Греції вийшли близько 10 тисяч людей.

Люди зібралися, скандуючи «Ми – македонці!», на центральній площі міста навколо пам’ятника Александрові Македонському – знаменитому своїми подальшими завоюваннями як Александр Великий цареві античного царства Македонії, що існувало в регіоні задовго до приходу туди нинішніх слов’ян-македонців. Вони прийшли з прапорами з зображенням «вергінської зірки» – цей символ нині пов’язують із історичною Македонією і в сучасній республіці, і в сусідній Греції; цей символ був на державному прапорі Македонії в 1991–95 роках, але Скоп’є вимушено відмовився від нього під тиском Афін.

Демонстранти вважають, що сучасна Македонія, яка становить лише частину території історичної Македонії, повинна зберегти своє ім’я, незважаючи на суперечку з Грецією – північний регіон якої, що охоплює дві з половиною нинішні провінції країни, теж називається Македонією. Вони вимагали від уряду прем’єр-міністра Зорана Заєва припинити будь-які переговори з Афінами про це, а від ООН вимагали визнати нинішню конституційну назву країни.

Афіни стверджують, що використання сучасною державою Македонією цієї назви означає її територіальну претензію і на північ Греції. Через спротив Афін Македонія з її нинішньою назвою не може вступити до ЄС і НАТО, а в ООН і ще низці міжнародних організацій вона визнана під тимчасовою назвою «Колишня югославська республіка Македонія», у Греції ж її називають «республікою Скоп’є».

Переговори з приводу цієї суперечки між Афінами і Скоп’є тривали від 1991 року, коли Македонія здобула незалежність при розпаді тодішньої Югославії, без помітного успіху. Але останнім часом у Скоп’є дали знати, що можуть погодитися змінити назву країни, додавши до слова «Македонія» означення на кшталт «Нова», «Верхня» чи «Північна».

Ці плани викликають різкі заперечення в націоналістичних колах і самої Македонії, які не припускають ніякої зміни, і Греції, де такі кола заперечують проти збереження слова «Македонія» в назві сусідньої країни в будь-якому вигляді. В Афінах теж відбувалися багатотисячні демонстрації протесту з цього приводу.