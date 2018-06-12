Порошенко закликав Ердогана сприяти звільненню українських заручників

Президент України Петро Порошенко закликає свого турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана сприяти у звільненні українських заручників. Як повідомляє прес-служба голови держави, про це Порошенко сказав на зустрічі з Ердоганом у Туреччині.

Порошенко подякував йому за «незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності України і захист прав кримських татар», йдеться в повідомленні.

У жовтні минулого року засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова передали Туреччині. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза й Умерова була досягнута під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.

За даними правозахисників, понад 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії й окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.