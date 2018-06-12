НАТО і ЄС вітають «історичну угоду» між Грецією і Македонією

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав «історичну угоду» між Грецією і Македонією щодо нової назви колишньої югославської республіки.

Він закликав сторони завершити формальності, пов’язані з офіційним затвердженням нової назви.

За словами Столтенберґа, це стане початком шляху Скоп’є до членства в Північноатлантичному союзі і зміцнення миру на заході Балканського півострова.

В ЄС також привітали домовленості. «Тепер ми чекаємо на схвалення Європейською радою наших рекомендацій від 17 квітня про початок у червні переговорів щодо вступу до Колишньої Югославської Республіки Македонія», – йдеться в спільній заяві комісара з питань розширення ЄС Йоганнеса Гана і керівника європейської дипломатії Федеріки Моґеріні.

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12 червня Македонія і Греція досягли компромісу в багаторічній суперечці про назву колишньої югославської республіки. Премє’р-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що Афіни і Скоп’є погодилися з назвою Північна Македонія (Severna Makedonija македонською мовою).

Як очікують, угоду підпишуть наприкінці тижня, потім її має ратифікувати парламент Македонії. Крім того, документ винесуть на референдум пізніше цього року.

Суперечка про назву Македонії – держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, – триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції, що теж має назву Македонія.

Греція також застерігає Скоп’є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що охоплює, крім колишньої югославської республіки, також північ сучасної Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.