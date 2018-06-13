Віце-спікера Сейму Польщі звинуватили в ксенофобії щодо українських медсестер

Заступник голови польського Сейму Станіслав Тишка порушив конституцію Польщі, яка забороняє дискримінацію в політичному, громадському чи господарчому житті, заявляє польське аналітичне інтернет-видання OKO.press.

Колектив цього сайту звернувся зі скаргою на депутата Тишку до парламенської комісії депутатської етики.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, колектив сайту заявляє, що Тишка безпідставно звинуватив медсестер з України в тому, що вони наражають на небезпеку життя польських хворих.

Журналісти нагадують, що 27 травня віце-спікер Сейму в ефірі телеканалу TVN24 зробив скандальну заяву: «Проблему дефіциту кадрів у лікарнях вирішують працівниками з України, часто з низькою кваліфікацією. Через це помирають люди».

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OKO.press звернулося за роз’ясненнями до польського Міністерства охорони здоров’я. Звідти надійшла відповідь, яка заперечує слова політика.

«Міністерство охорони здоров’я не знає ніяких випадків смерті пацієнта, спричинених медичною помилкою української медсестри або її недостатнім професіоналізмом», – йдеться у відповіді.

Як наголосили в міністерстві, кваліфікація українських медсестер, які працюють у польських шпиталях відповідає рівневі польського медперсоналу. Таким чином, вважають в OKO.press, слова депутата Тишки «суперечать правді» і тим самим порушують принципи сумлінності, якими повинні керуватися депутати.

«Необґрунтоване звинувачення українського медичного персоналу в спричиненні смерті польських пацієнтів є, що ще гірше, порушенням гідності українських громадян у Польщі, а отже й порушенням принципу турботи про добре ім’я Сейму», – йдеться у скарзі, надісланій у польський парламент.

OKO.press сподівається від комісії депутатської етики швидкої реакції, оскільки сам віце-спікер, за їхніми словами, ігнорує проблему. Він не відповідає на запити журналістів щодо свого скандального виступу. Станіслав Тишка також не відповів на заяву Посольства України в Польщі, яке назвало його виступ «ганебним і ксенофобським».

У Польщі почастішали акти агресії щодо громадян України і представників української меншини. Об’єднання українців Польщі підготувало звіт про такі випадки, що трапилися протягом кількох останніх років й представило його у польському парламенті.