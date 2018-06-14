Російський опозиціонер Олексій Навальний вийшов на свободу

Російський опозиціонер Олексій Навальний 14 червня вийшов на свободу після 30 діб адміністративного арешту, повідомляє російська редакція Радіо Свобода.

Рішення про арешт 15 травня ухвалив Тверський суд Москви. На політика було складено два протоколи – про повторне порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу, а також про непокору поліцейському. 23 травня Мосміськсуд відхилив апеляцію глави Фонду боротьби з корупцією на арешт.

У кількох містах Росії 5 травня відбулася акція «Він нам не цар», приурочена до інавгурації Володимира Путіна на четвертий президентський термін. Олексія Навального затримали невдовзі після того, як опозиціонер з’явився на Пушкінській площі в Москві. Його за руки і за ноги віднесли в автомобіль для перевезення в’язнів. У російській столиці затримали понад 700 людей, а в цілому в Росії – понад півтори тисячі.