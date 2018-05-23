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23 Травень 2018, Київ 17:41
Новини | Міжнародні

Суд у Росії залишив Навального під арештом

Суд визнав Олексія Навального винним у порушенні правил проведення масового заходу

Міський суд Москви визнав законним адміністративний арешт опозиціонера Олексія Навального на 30 діб за порушення встановленого порядку організації протестів проти президента Росії Володимира Путіна в центрі Москви 5 травня.

Суд залишив відповідну постанову Тверського суду Москви від 15 травня без змін, а апеляційну скаргу адвокатів Навального – без задоволення.

Олексій Навальний 12 квітня оголосив про проведення масових акцій 5 травня «Він нам не цар» – перед інавгурацією Володимира Путіна, яка відбулася 7 травня, і закликав людей вийти на вулиці проти «встановлення монархії». Акція «Він нам не цар» не була узгодженою з владою.

Навального та ще близько 1600 осіб затримали під час акцій протесту. Суд арештував політика на 30 діб, визнавши його винним у порушенні правил проведення масового заходу.

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