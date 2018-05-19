«Росія майбутнього»: Навальний засновує свою партію

У Москві пройшов установчий з'їзд партії прихильників російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Політична партія російського опозиціонера та засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального буде називатися «Росія майбутнього». Таке рішення прихильники опозиціонера прийняли на установчому з'їзді партії 19 травня.

Юрист Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь повідомила, що партія поки не зареєстрована Міністерством юстиції Росії.

Самого Навального на з'їзді не було, оскільки він був заарештований 15 травня за акцію «Він нам не цар», яка відбувалася 5 травня – перед інавгурацією президента Росії Володимира Путіна.

За останні кілька тижнів в містах Росії затримали і заарештували понад десяток прихильників опозиціонера.

Повідомлення про проведення установчих зборів нової партії було направлено в Міністерство юстиції Росії на початку квітня. Партії тоді вибрали тимчасове ім'я «Робоча назва» – як пояснив Навальний, щоб партію ніхто не «вкрав». У Мін'юсті Росії тоді підтвердили, що повідомлення отримане.