Президент України Петро Порошенко підписав закон про дипломатичну службу. Він зробив це перед будівлею Міністерства закордонних справ України в Києві.

Ініціатором документа є президент. Рада проголосувала за закон у другому читанні 5 квітня. 4 травня Порошенко не підписав нову редакцію закону й відправив його на доопрацювання. 7 червня парламент повторно підтримав закон.

У своїх пропозиціях Порошенко підкреслив, що Конституція України вичерпно визначила повноваження Верховної Ради не передбачає для парламенту жодних повноважень з обрання, призначення, затвердження або надання згоди на призначення на посади послів, представника України при міжнародній організації, глави місії України при міжнародній організації.

Крім того, документ запроваджує посаду державного секретаря МЗС і встановлює не тільки дипломатичні ранги, а й категорії дипломатичних посад.

Закон більш деталізовано визначає порядок вступу, проходження та припинення дипслужби, детальніше регулює оплату праці, компенсаційні виплати і соціальні гарантії посадових осіб дипслужби й адміністративних працівників.