Українське питання консолідує політику G7 – Порошенко

Українське питання є безумовно консолідуючим елементом у зовнішній політиці держав «Групи семи» (G7), наголосив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з послами країн «Групи семи» та Європейського Союзу.

Як повідомляє прес-служба українського президента, співрозмовники обговорили результати зустрічі лідерів країн G7, яка відбулась 8-9 червня у Канаді, в частині підтримки України.

Петро Порошенко відзначив важливість єдності на підтримку України щодо відновлення територіальної цілісності та політики санкцій у зв’язку із російською агресією, що триває.

Повідомляється, що учасники зустрічі особливу увагу приділили питанню українських незаконно утримуваних осіб та політичних в’язнів в Росії. Президент України поінформував про зусилля, які докладаються з метою їх звільнення, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль у цьому контексті.

Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна-ЄС та Україна-НАТО у Брюсселі у липні цього року, повідомила прес-служба президента України.

У спільному комюніке за підсумками саміту G7 у Канаді лідери країн «Групи семи» пообіцяли продовжувати підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вкотре засудили незаконну анексію Криму та висловили готовність за потреби запроваджувати нові санкції проти Москви.

14 червня Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і у всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.