Через зупинку КПВВ «Майорське» на двох інших пунктах пропуску додали прикордонників – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомили, що через зупинку роботи КПВВ «Майорське» в межах дорожнього коридору «Горлівка-Бахмут» вирішили збільшити склад змін прикордонних нарядів у КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке».

Як повідомили у відомстві, рішення ухвалили «для унеможливлення прогнозованого великого накопичення осіб і транспортних засобів».

«З метою безпеки громадян та недопущення провокацій з боку НЗФ, рішенням Об’єднаного командного пункту Об’єднаних сил роботу КПВВ «Майорське» тимчасово припинено. Державна прикордонна служба України наголошує про можливі ускладнення при перетинанні лінії зіткнення з боку тимчасово окупованих територій Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Майорське» сьогодні призупинив свою роботу. За даними військових – щонайменше до 18 червня. В угрупованні «ДНР» заявили, що перекрили рух людей і транспорту на 16-17 червня через «проведення робіт з реконструкції КПП». У Держприкордонслужбі заявили, що завчасної інформації про припинення пропуску через моніторингову місію ОБСЄ чи Спільний центр координації та контролю за припиненням вогню бойовики не надавали.

Наразі між контрольованими українською владою територіями і тими, що захопили бойовики на Донеччині, діє чотири пропускні пункти. Перетин лінії розмежування сторін дозволено пішоходам і транспортним засобам через КПВВ «Майорське» (у бойовиків – «Горлівка»), «Новотроїцьке», «Мар’їнка» та «Гнутове».

З 1 червня КПВВ на Донбасі почали працювати у «літньому режимі».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.